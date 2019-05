Flere tog innstilt etter avsporing ved Oslo S

NTB Innenriks

Innstillingene gjelder Østfoldbanen mellom Kolbotn og Oslo og østre linje på Kongsvingerbanen, skriver VG.

– Innsatstogene er ekstra tog satt opp i rushtiden. Jeg vil anbefale å sjekke med togselskapet torsdag morgen. Det kan bli satt opp alternativ transport, sier pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane Nor til avisa.

Andre tog er ventet å gå som normalt.

Oljelekkasje

Toget sporet av på vei fra hensettingsområdet i Lodalen til Oslo S onsdag ettermiddag like før klokken 19.

– Vi har vært en tur med tre biler og bistått de som eier togsettet. Det er vanskelig å si noe om omfanget, men vi kan bekrefte at det har vært en lekkasje på mellom 1.500 og 2.000 liter olje som har lekket ut. Det er litt tidlig å si noe mer om omfanget før natta har gått, sa vaktkommandør ved 110-sentralen Morten Bergh til NTB onsdag kveld.

Kystverket og Havnevesenet er varslet, ifølge Bergh.

Kjenner ikke årsak

Til VG opplyste pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane-Nor at det var en liten avsporing, som medførte at tre spor måtte stenges. Ifølge henne er det for tidlig å si noe om årsaken.

– Det er ikke noe dramatikk rundt avsporingen annet enn at det er litt skader, som gjør at vi må stenge noen spor, sier hun.

(©NTB)