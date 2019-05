Den russiske «spionhvalen» kan være en terapihval

NTB Innenriks

Trolig heter hvalen Semjon og er brukt til terapi for vanskeligstilte barn i Russland, ifølge Fiskeribladet.

– Hvithvalen i Finnmark har trolig rømt fra et russisk terapianlegg nær den norske grensen, sier Morten Vikeby, tidligere Fiskeribladet-journalist og eks-konsul i Murmansk.

Fiskeribladet skrev om hvalen Semjon i 2008.

For 16 år siden ble hvithvalen Semjon angrepet av sjøløver i det fri og måtte tas vare på av mennesker. I 2008 ble den brukt på et vannsportsenter i Kvitsjøen, på grensen mellom Murmansk og Karelen fylker. Målet var å bruke den opptrente hvalen i terapi for barn som sliter med psykiske lidelser.

– Ikke samme hval

Etter oppslaget i Fiskeribladet om at hvalen i Finnmark kan være Semjon, har det imidlertid også kommet kritiske røster.

– Dette er ikke det samme individet. Det så jeg med det samme, men det kan være en hval fra det samme eller lignende anlegg, sier inspektør Jørgen Ree Wiig i Fiskeridirektoratet til avisa Hammerfestingen.

I lokalavisa vises det til at Semjon hadde et stort arr under og over munnen.

Det var i slutten av april fiskere utenfor Rolfsøya i Finnmark oppdaget en hvithval svømmende rundt med en sele. Ifølge fiskerne var den tam og søkte kontakt med mennesker. Hvithvalen har fått navnet Hvaldimir av lokalbefolkningen.

PST undersøkte sele

Oppdagelsen fikk internasjonal oppmerksomhet, og PST undersøkte seletøyet på hvalen. Ved Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) trodde man at hvalen kunne ha kommet fra den russiske marinen, som har hatt en tradisjon med å bruke dyr i sine eksperimenter.

Fiskeridirektoratet er lettet over at hvalen trolig ikke er en spion.

– Vi har jo tenkt på spionasje og krig, men så er den bare en hval som vil oss mennesker godt. Den er til og med brukt for å kose med oss. Helt fantastisk, sier Jørgen Ree Wiig i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.

