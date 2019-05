SV fikk 300 nye medlemmer etter Siv Jensens sosialistutspill

NTB Innenriks

Lysbakkens Facebook-innlegg, som ble publisert søndag, har til sammen fått over 4.500 likes, skriver Nettavisen.

– Vi fikk en bølge av nye medlemmer i går, og det tikker fortsatt inn. Sammen skal vi kjempe for et Norge for de mange, ikke de få på toppen, skriver SV på sin Facebook-side mandag ettermiddag.

Det var under Siv Jensens middagstale på Frps landsmøte lørdag kveld at hun ytret ordene som skapte store reaksjoner fra flere hold dagen etter.

– Dette må jo være det beste kick-offet i verden. Det er bare å brette opp ermene, dundre ut og knuse disse jævla sosialistene, sa Jensen.

Utsagnet høstet skarp kritikk fra en rekke politikere, blant annet tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide, som mener ordbruken er «ødeleggende for det politiske ordskiftet». Jensen beklaget senere utsagnet, og understreket at «det var sagt med et glimt i øyet».

(©NTB)