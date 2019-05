Oslo Børs ned fra start etter Trump-uro

NTB Innenriks

Frykten for en handelskrig mellom USA og Kina har på nytt tiltatt etter at president Donald Trump varslet at USA vil øke tollen på kinesiske varer førstkommende fredag. Trump har vært misfornøyd med manglende framgang i forhandlingene mellom landene.

Etter kraftig nedgang på de asiatiske børsene etter Trumps utspill, åpnet Oslo Børs ned rundt 1,3 prosent.

– Det tenkes å være en del av Trumps taktiske spill. Uansett, nattens børsfall i Asia er reelt, noe som kommer til å prege børsene i Europa i dag, inkludert Oslo Børs, skriver Roger Berntsen i Netfonds i sin morgenkommentar.

I Asia gikk Hongkongs Hang Seng-indeks ned 3,7 prosent, mens den toneangivende Shanghai Composite-indeksen gikk ned med hele 5,1 prosent.

På Oslo Børs åpnet samtidig Telenor opp 3,85 prosent. Mandag morgen ble det kjent at Telenor og det malaysiske selskapet Axiata diskuterer sammenslåing av sine asiatiske selskaper. Det nye selskapet vil få til sammen nær 300 millioner kunder og bli et av Asias største infrastrukturselskaper med rundt 60.000 mobiltårn.

