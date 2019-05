Mistanke om nytt meslingtilfelle i Oslo

NTB Innenriks

Han sier at de søndag fikk mistanke om meslinger hos en person som har vært på utenlandsferie.

– Det er tatt prøver av vedkommende, men svarene på disse er ikke klare ennå, sier smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo til avisa.

Det har i løpet av vårmånedene blitt påvist flere tilfeller av meslingsmitte flere steder i Norge. I forrige uke ble det påvist meslingsmitte hos en mann i 20-årene som var på legevakten i Oslo torsdag. I april ble det påvist et smittetilfelle på en person som hadde vært på et Norwegian-fly, mens det i mars ble oppdaget to tilfeller i Rogaland.

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som gir utslett med feber og kan gi et alvorlig forløp.

I Norge er det høy vaksinasjonsdekning, og meslingsmitte er ikke lenger like pågående som før. I noen europeiske land er imidlertid vaksinasjonsdekningen mye lavere, og flere land har for tiden en pågående smitte.

Viruset smitter gjennom dråpesmitte og kan potensielt være dødelig for underernærte barn, barn som har svekket helsetilstand, eller spedbarn som er for unge til å bli vaksinert. Dersom man blir smittet, finnes det ingen spesifikk behandling.

