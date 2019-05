IMF ber Jensen være forsiktig med oljepengebruken

NTB Innenriks

Jaques Miniane fra Det internasjonale pengefondet (IMF) har den siste tiden gransket norsk økonomi og la mandag fram sine funn. Han advarer mot å bruke mer oljepenger enn i dag.

– Ikke gå dit. Handlingsregelen har tjent Norge bra. Følg regelen, sier han til NTB.

Samtidig skryter Miniane av finansminister Siv Jensen, som han mener har ledet norsk økonomi i en mer forsiktig retning.

– Finanspolitikken er mye mer ansvarlig enn tidligere, sier han.

Bompengevedtak

Men i Jensens eget parti er det ikke gitt at oljepengebruken skal ligge på dagens nivå. Under landsmøtet i helgen fikk Frp-nestor Carl I. Hagen med seg partiet på et vedtak om å bruke milliarder av kroner fra oljefondet for å fjerne landets bomstasjoner. Kostnadene er anslått til rundt 100 milliarder kroner, men det hefter usikkerhet rundt anslaget.

Da Jensen mandag tok imot IMFs representant, understreket hun selv viktigheten av å holde seg på en forsiktig linje når det gjelder oljepengebruken.

Hun svarer følgende på hvordan den planen harmonerer med Frp-vedtaket:

– Denne helgen hadde vi et landsmøte. Jeg er her på vegne av regjeringen, og du må se på hva regjeringen gjør. Men jeg er forpliktet til å følge opp avgjørelsene til partiet, og de diskusjonene skal vi ta, sier Jensen.

Delegasjonsleder Miniane fra IMF vil ikke kommentere bompengevedtaket.

– Om Norge vil bruke 10 milliarder på X eller 20 milliarder på Y, så legger vi oss ikke opp i det. Nå er oljepengebruken langt unna 3-prosentregelen. Min beskjed til statsråden, til regjeringen og Stortinget er at de minimum fortsetter med det de gjør. Eller enda bedre: prøv å være enda mer ambisiøs og skru ned budsjettunderskuddet med mellom 0,25 og 0,5 prosentpoeng, sier han.

Jensen: – Urealistisk

Forslaget Frp vedtok i helgen, går ut på å bruke deler av overskuddet fra oljefondet til å slette gjelden på dagens bomfinansierte prosjekter og de planlagte prosjektene, slik at det ikke lenger blir nødvendig med bomstasjoner.

Partileder Siv Jensen gikk på talerstolen mot slutten av en lang og engasjert bompengedebatt og fastslo at forslaget til Hagen var god, gammel Frp-politikk, som hun i prinsippet støtter. Hun advarte samtidig partiet om urealistiske forventninger.

– Det er grenser for hva vi får til. Vi må jobbe med de forslagene vi mener er realistiske å få til, sa Jensen, i en henvisning til den velkjente motstanden mot å bruke oljepenger hos enkelte av partiets regjeringspartnere.

– Jeg tror det er helt urealistisk å få de andre partiene med på dette, sa partilederen til NTB etter debatten.

(©NTB)