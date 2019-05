Frp får kritikk for vedtaket om å legge ned Medietilsynet

NTB Innenriks

Høyre kan gjerne være med på å diskutere Medietilsynets rolle og utforming.

– Men det er en diskusjon vi må bruke tid på. Det er uaktuelt å kaste om på dette i denne runden, når vi jobber med mediemeldingen, sier mediepolitisk talsperson Tage Pettersen i Høyre til Medier24.

Han sier det å overføre oppgavene til et departement og «andre tilsyn» kan utfordre prinsippet om armlengdes avstand.

– Det kan være med på å knytte politikken nærmere virkemiddelbruken, og sånn sett blir det kortere armlengdes avstand – og det er en prinsipielt feil retning å gå, ut fra vårt primærstandpunkt, sier han.

– Unødvendig og ulønnsomt

Frps landsmøte vedtok overraskende og med stort flertall at Medietilsynet bør legges ned.

– Medietilsynet er et unødvendig, ulønnsomt, subsidiert og byråkratisk tilsyn som bør legges ned, slo FpU-nestleder Andreas Brännström fast på Frps landsmøte søndag.

Han framholdt at Medietilsynets oppgaver fint kan overtas av departementet og andre tilsyn.

– Lite gjennomtenkt

Heller ikke SV mener en nedlegging er den riktige veien å gå.

Mediepolitisk talsperson Freddy André Øvstegård syns forslaget er useriøst og lite gjennomtenkt. Han mener Frp leter etter noe å kutte i, bare for å kutte,

– Det er tydelig at de ikke forstår hva Medietilsynet jobber med. Det er viktig å ha et profesjonelt fagmiljø som forvalter for eksempel produksjonstilskudd. Det er avgjørende, sier Øvstegård.

Medietilsynet er et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan under Kulturdepartementet og fører blant annet tilsyn med allmennkringkasterforpliktelsene til NRK, TV 2, P4 og Radio Norge.

Etaten behandler søknader og utbetaler pressestøtte til landets aviser og særskilte publikasjoner. Den jobber for at alle skal ha tilgang til et variert TV- og radiotilbud og et bredt utvalg av forskjellige aviser over hele landet.

