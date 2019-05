Fall på Oslo Børs etter Trump-uro

NTB Innenriks

Frykten for en handelskrig mellom USA og Kina har på nytt tiltatt etter at president Donald Trump varslet at USA vil øke tollen på kinesiske varer førstkommende fredag. Trump har vært misfornøyd med manglende framgang i forhandlingene mellom landene.

Etter kraftig nedgang på de asiatiske børsene etter Trumps utspill, åpnet Oslo Børs ned rundt 1,3 prosent mandag morgen. Ved stengetid endte børsen med et fall på 0,82 prosent.

Samtlige av oljegigantene snublet, og i omsetningstoppen lå Equinor med et fall på 2,38 prosent. Videre falt både Aker BP (-1,92), Subsea 7 (-3,59) og TGS-Nopec (-2,6).

DNB, Yara og Norsk Hydro endte også alle med røde tall – ned med henholdsvis 0,38, 0,91 og 2,46 prosent.

Telenor, Mowi og Norwegian var blant de eneste selskapene hvor pila pekte motsatt vei. Telenor kom best ut av det, med en stigning på 4,67 prosent, etter at det ble kjent at selskapet og malaysiske Axiata diskuterer sammenslåing av sine mobil- og infrastrukturselskaper i Asia.

Mowi gikk opp 0,03 prosent, mens flyselskapet Norwegian steg med 1,54 prosent.

Silisiumprodusenten Rec Silicon endte som dagens taper, med et fall på hele 8,69 prosent. Dagens vinner ble bioteknologiselskapet Biotech PCI, som steg med hele 16,05 prosent.

De toneangivende aksjeindeksene i Europa var også preget av røde tall. DAX 30 i Frankfurt endte med et fall på 1,49, mens CAC 40 i Paris falt med 1,52 prosent. Et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag solgt for 70,5 dollar, mens prisen på amerikansk lettolje var 61,5 dollar fatet.

