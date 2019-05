Tybring-Gjedde vant kampvotering til Frps sentralstyre

NTB Innenriks

Tybring-Gjedde (55) var ikke blant de tre som valgkomiteen hadde innstilt til sentralstyret, men fikk sikret seg plassen gjennom et benkeforslag.

Der danket han ut Johan Aas fra Innlandet Frp.

De to andre nyvalgte medlemmene til sentralstyret er Alf Erik Andersen fra Agder Frp, som også leder partiets organisasjonsutvalg, og Lill-Harriet Sandaune som er gruppeleder i Trøndelag Frp.

Ketil Solvik-Olsen ble enstemmig valgt som sentralstyremedlem for ett år. Han tar over etter Terje Søviknes, som er valgt til andre nestleder.

– Jeg vil være en representant for det opprørske og det bekymrede Frp i sentralstyret, sa Tybring-Gjedde, som trakk fram innvandring, og da særlig muslimsk innvandring, som noe han vil kjempe mot.

– Det skyldes ikke at jeg ikke liker muslimer, men det handler om verdisynet, om kvinnesynet og æreskulturen. Det er en stor bekymring for meg og for mange andre i partiet

– Og så er jeg klimaskeptiker. Oljen er en velsignelse for både Norge og verden. Klimatrusselen er en avgud for venstresiden, erklærte Tybring-Gjedde.

(©NTB)