Tolvbarnsfar tiltalt for drapsforsøk på datter

Familien kom som flyktninger fra Afghanistan, og har bodd i Norge i mange år. Politiet etterforsket saken som æresrelatert vold.

Voldshendelsen fant sted i et nabolag i Oppegård tirsdag 12. september 2017. Den 18 år gamle kvinnen ble funnet hardt skadd av en tilfeldig forbipasserende, som fikk fraktet henne til sykehus, skriver Aftenposten.

Kvinnens 18 år gamle bror, 21 år gamle søster og hennes to foreldre ble to dager senere varetektsfengslet i fire uker. Alle ble den gang siktet for drapsforsøk. Nå er faren tiltalt for drapsforsøk, mens to brødre, søsteren og moren er tiltalt for grov vold mot kvinnen.

Ifølge tiltalen ble kvinnen slått, sparket og lugget av begge foreldrene, søsteren og to brødre. Deretter knivstakk faren henne to ganger i magen, ifølge tiltalen. I etterkant av hendelsen, skal familien ha lagt skylden på kvinnens 14 år gamle bror.

– Han ble iført en T-skjorte som var benyttet av en av gjerningspersonene, og/eller T-skjorten var påført blod i ettertid, heter det i tiltalen.

– Kvinnen flyttet fra sin familie på Oppegård rett etter at hun fylte 18 år. Hun hadde i flere år blitt mishandlet av familiemedlemmer og søkte tilflukt hos et vennepar, sier kvinnens bistandsadvokat, Monica Lindbeck.

Kvinnens far erkjenner straffskyld, men ikke drapsforsett, opplyser farens forsvarer.

