To menn gikk gjennom isen med snøscooter – satt på øy i et halvt døgn

Det er politiet i Trøndelag som forteller historien på Twitter.

De to kjørte snøscooter på Aursund i Røros natt til søndag, og gikk da gjennom isen. De reddet seg opp på en liten øy på innsjøen, der de satt inntil de ble oppdaget klokken 18.30 søndag kveld.

Politiet skriver at de to ble hentet ut av et ambulansehelikopter og er tatt med til legesjekk.

– Da snøscooteren gikk gjennom isen, klarte de to mennene å komme seg på en holme eller en slags sandbanke som ligger cirka én kilometer fra land, forklarer politioverbetjent Øyvind Unsgård ved Røros lensmannskontor til Adresseavisen.

– De hadde vært uti vannet, og var naturlig nok våte. De fikk ikke varslet at de var på holmen, og familie og venner begynte å lete etter dem på søndagen, sier Unsgård.

Det var bekjente av de to mennene som fikk øye på dem ute på holmen. Da ringte de nødetatene. Ifølge politiet skal de to vøre frosne og kalde, men satt oppreist da de ble funnet. De er sendt til Tynset sykehus.

