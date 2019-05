Siv Jensen tok til tårene under 50-årshyllest

NTB Innenriks

Norges nye eldreminister Sylvi Listhaug var blant dem som hyllet Jensen under partiets landsmøtemiddag, skriver Dagbladet.

– Kjære Siv, vi er så glad i deg. Jeg ble først kjent med deg på Granavolden, og herregud for ei dame, sa Listhaug.

Partilederen ble hyllet av politiske motstandere, andre partifeller, statsminister Erna Solberg (H) og familiemedlemmer. Jensen fikk også et reisegavekort på 4.000 kroner fra partiet, rett under skattegrensen. En rørt og gråtkvalt Jensen takket for hyllesten, før hun manet partifeller til kamp før valget i september.

– Dette må jo være det beste kick-offet i verden. Det er bare å brette opp ermene, dundre ut og knuse disse jævla sosialistene, sa hun.

– Vi vet at målinger er målinger, valg er valg, og 9. september skal vi vise dem alle sammen. Slutt å kødd med oss, sa Jensen til applaus fra partikolleger.

(©NTB)