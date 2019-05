Politiet: – Vi opplever stadig mindre respekt fra ungdom

NTB Innenriks

Ali, som er politimann og styremedlem i Islamsk Råd Norge, skrev lørdag debattinnlegget «kjære minoritetsungdom, ikke kall kollegaen min rasist!» i VG.

Han forteller at mange minoritetsungdommer i Oslo utviser mistillit og manglende respekt for politiet, for eksempel ved å stemple politifolk som rasister eller vise dem fingeren.

Leder Kristin Aga i Oslo politiforening sier mange politibetjenter i Oslo kjenner seg igjen i debattinnlegget.

– Polititjenestemenn og kvinner opplever stadig synkende respekt fra ungdomsmiljøene Ali beskriver. Vi ser også at de blir yngre, og mange med en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Når man ser den type mangel på respekt for politiet, så er det et samfunnsproblem, sier hun til VG.

Aga tror problemet kan komme av at politiet ikke har ressurser til å snakke med ungdommer, med mindre de har gjort noe galt. Samtidig etterlyser hun at både politikere og foreldre kommer på banen.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) understreker at politiressurser mot ungdomskriminalitet er et satsingsområde for regjeringen.

– En stor del av utfordringen er at ungdommene som utviser denne oppførselen, ofte kommer fra kulturer hvor politiet oppfører seg annerledes enn i Norge. Dette er også et integreringsproblem, sier han.

