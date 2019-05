Meteorologene: Nå kommer snøen på Østlandet

NTB Innenriks

Både i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud og Vestfold er det sendt ut gult farevarsel, og det er ventet opp mot 25 centimeter snø enkelte steder.

Ifølge Meteorologisk institutt skyldes det kalde været et lavtrykk som beveger seg sørover fra nord i Sverige, skriver VG.

– Lavtrykket drar med seg mye kalde luftmasser, som også har en del fuktighet, og dette vil falle som snø. Dette vil dreie seg om mandagen hovedsakelig, og det er en fare for at snøen kan bli liggende en stund, noen timer. Vi snakker likevel om at temperaturen midt på dagen på sentrale Østlandet nærmer seg ti plussgrader, sier statsmeteorolog Marit Berger.

Vanskelige kjøreforhold

Bilister blir oppfordret til å beregne ekstra tid til transport og kjøring.

– Det er uforsvarlig å kjøre med sommerdekk mandag. Da bør man sjekke statusen før man tar i vei, eller legger over til vinterdekk igjen. Man skal ikke ta det som en selvfølge at man skal kunne kjøre mandag morgen, sier statsmeteorolog Per Egil Haga til Romerikes Blad.

Også Vegvesenet ber bilister om å være varsomme på veien.

– Snø vil kunne gi lokalt vanskelige kjøreforhold mandag 6. mai. Husk at bilen må være skodd etter forholdene hvis du skal ut og kjøre. Vis hensyn og kjør forsiktig, oppfordrer Vegtrafikksentralen Øst.

Betydelig snøskredfare

Faren for snøskred på Sunnmøre, i Romsdal og i Trollheimen ble søndag oppgradert til betydelig – det nest høyeste nivået.

Det har kommet store mengder med nedbør i områdene de siste dagene, og publikum bes unngå leområder hvor det har samlet seg mye nysnø de siste dagene, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I de øvrige delene av landet er snøskredfaren stort sett liten eller moderat de nærmeste dagene.

Tørr april – fuktig mai

Årets april måned ble både den nest varmeste og nest tørreste siden målingene hos Meteorologisk institutt startet i 1900, opplyser meteorologene.

I Buskerud, et av fylkene hvor det mandag ventes betydelig mengder snø, ble det målt rekordvarme 26,2 grader så sent som mandag 29. april.

Kun en knapp uke ut i mai måned, har det allerede flere steder blitt målt rekordstore mengder snø – spesielt i Midt-Norge. På værstasjonen i Kluksdal i Meråker var det barmark 1. mai, men søndag var det blitt registrert hele 33 centimeter snø.

