Hareide ber Siv Jensen trekke tilbake sosialist-utsagn

– Dette må jo være det beste kick-offet i verden. Det er bare å brette opp ermene, dundre ut og knuse disse jævla sosialistene, sa Jensen i sin middagstale på partiets landsmøte lørdag kveld.

Utsagnet får den tidligere KrF-lederen til å reagere kraftig, skriver Dagbladet.

– Jeg skriver i min bok at jeg har stor respekt for Siv Jensen. Hun er en real dame i politikken. Men uttalelsen som kom i går om venstresiden er ikke mye real, skriver Hareide på sin Facebook-side.

Han legger til at han mener politikere bør omtale hverandre på en respektfull måte, og han viser til oppropet KS overleverte tidligere i år, som et tiltak mot hat og trusler i politikken.

– Der sa de nei til hets, skjellsord, trakassering, hat og personangrep. De sa ja til respekt, saklig uenighet, debatt og god meningsbrytning. Dette bør være en minstestandard for oss alle. Jeg forventer at de ordene som falt i går trekkes tilbake, skriver Hareide.

En annen som reagerer på Jensens utsagn, er Aps likestillingspolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen. Hun har sendt inn et skriftlig spørsmål til statsminister Erna Solberg (H), hvor hun ber statsministeren svare på hva hun synes om finansministerens ordbruk.

– Det finnes tydeligvis ingen grenser for lavmål fra den kanten. Å skulle knuse de jævla sosialistene er meget farlig ordbruk. Fra et medlem av regjeringen er det svært alvorlig. Hun legitimerer hat og vold. Dette er alvorlig. Jeg forventer at statsministeren for en gangs skyld nå rydder opp i egne rekker, sier Trettebergstuen til Dagbladet.

