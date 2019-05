NTB Innenriks

Det er politiet i Trøndelag som forteller historien på Twitter.

De to kjørte snøscooter på Aursund i Røros natt til søndag, og gikk da gjennom isen. De reddet seg opp på en liten øy på innsjøen, der de satt inntil de ble oppdaget klokken 18.30 søndag kveld.

Politiet skriver at de to ble hentet ut av et ambulansehelikopter og er tatt med til legesjekk.

