Landsmøtet ga sin støtte til Fremskrittspartiets ungdomspartis forslag med overveldende flertall.

I forslaget heter at det skal utredes en mulighet for innføring av en panteordning på snusboksene slik at den kan gjenvinnes og brukes om igjen.

Omleggingen til plastbokser på snus har ført til 50 tinn ekstra plast i produksjon, noe som anslagsvis gir 5 tonn ekstra plast i naturen, ifølge forslaget.

Det ble også vedtatt et forslag om at panteordningen skal tas opp som et tema i Nordisk råd.

