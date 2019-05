Frp sier ja til obligatorisk vaksinering av barn

NTB Innenriks

Fremskrittspartiets landsmøte vedtok søndag et forslag fra Trøndelag Frp om å gjøre vaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn og helsepersonell for å minimere risikoen for meslinger og andre alvorlige sykdommer.

Debatten i forkant var blant de lengste og mest opphetede på landsmøte.

– Man mister autonomien for egen kropp. Dette fremstår for meg som underkastelse, og det har aldri vært Frps politikk. Underkastelse er jo det vi forbinder med islam og klimabløffen, der sosialistene skremmer befolkningen med ting vi alle må underkastes oss, uttalte Hans Otte Watne fra Oslo Frp.

– Det forslaget klinger ikke godt i mine Frp-ører. Stemmer du for dette, vil jeg si at du er for konspirasjonsteorier, uttalte en annen delegat.

Flest flammende innlegg kom imidlertid fra dem som støttet forslaget.

– Vaksinemotstanderne er livsfarlige, sa forslagsstiller Åshild Bruun-Gundersen. Hvem sin frihet skal vi beskytte?

– Dessverre er det noen foreldre som nekter sine barn livsviktige vaksiner uten at det ligger medisinske årsaker til grunn, men ofte av egen overbevisning. Men økologisk mat og yoga hjelper ikke mot meslinger, sa FpUs Andreas Brännström til applaus fra salen.

– Dette har allerede medført at mange har blitt smittet mot dødelige sykdommer som man kunne vært vaksinert mot, dette øker risikoen for resten av befolkningen, sa Brännström.

Vedtaket innebærer også at alle flyktninger, asylsøkere og nyankomne til Norge skal tilbys vaksinasjon ved første mulige anledning. De skal også sjekkes innen tre dager etter ankomst til Norge.

