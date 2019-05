Frp vil bedre erstatningsordninger for pelsdyrbønder

NTB Innenriks

Flere tillitsvalgte i Frp mener mange familier vil settes i en håpløs gjeldssituasjon dersom regjeringens erstatningsordninger for pelsdyrbønder gjennomføres.

De ønsker å sette ned et nytt utvalg for å utarbeide bedre erstatningsordninger, skriver avisen Nationen.

– Vi har fått henvendelser fra Rogaland pelsdyrlag, og mange regneeksempler på hvordan dette slår ut for enkeltbønder. For oss er det åpenbart at det ikke var dette vi så for oss da det skulle komme en kompensasjon, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen fra Rogaland til Nationen.

Ifølge avisen skal det ikke være snakk om å stanse avviklingen av pelsdyrnæringen.

Avviklingen av pelsdyrnæringen har møtt kraftig motstand – også internt i regjeringen. I forkant av årets regjeringsforhandlinger varslet KrF at de ville reversere beslutningen, men fikk ikke medhold.

Arbeidet med å legge ned hele næringen styres av landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) som også har uttalt at «det ikke er noen lett oppgave».

