Frp: Ingen angrefrist for IS-krigere

– Norske myndigheter skal ikke under noen omstendigheter hjelpe eller medvirke til at IS-krigere eller IS-kvinner kommer tilbake til Norge, heter det i en resolusjon som etter alle solemerker blir vedtatt på Frps landsmøte.

Regjeringen vil hjelpe foreldreløse barn, men bare i de tilfeller der tilhørigheten til Norge kan dokumenteres gjennom DNA, heter det videre.

– Det finnes ingen angrefrist for IS-krigere og sympatisører. Som IS-kriger eller IS-sympatisør har man valgt å støtte et terrorregime. Det valget har noen konsekvenser, og en av dem er at du ikke lenger er velkommen i Norge, lyder forslaget.

Det skal heller aldri kunne gis familiegjenforening eller oppholdstillatelse til personer som har vært tilknyttet IS, mener Frp.

Partiet mener IS-krigere i stedet bør straffes der forbrytelsene har skjedd, og at det må arbeides for å få på plass en internasjonal ad-hoc straffedomstol.

– Norge bør arbeide for en felles europeisk tilnærming på problemet, heter det i resolusjonsforslaget.

