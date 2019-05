Flere utlendinger på Svalbard

NTB Innenriks

I 2009 var andelen utlendinger som jobbet på Svalbard og Ny-Ålesund 15 prosent. Ifølge nye tall fra skattekontoret i Longyearbyen og Sysselmannen, har andelen nå steget til 36 prosent, melder TV 2.

I dag er det rundt 2.900 innbyggere på Svalbard. De siste ti årene er det en nedgang i antall nordmenn på 12 prosent.

– Jeg tror det er mye vi må se på når det gjelder Svalbard. Vi kommer til å legge fram en egen strategi også dette året, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Hun har nettopp besøkt øya for å høre om utfordringene man står overfor.

Personer fra 52 nasjoner er registrert på øygruppa. De fleste jobber innen renhold og i restaurant- og servicebransjen. Mange kommer som sesongarbeidere for kortere eller lengre perioder.

En tung norsk tilstedeværelse er viktig for Norges suverenitetshevdelse siden det er Norge som «eier» og «driver» Svalbard. At det derfor blir færre nordmenn på øya er bekymringsfullt, innrømmer Haugli.

– Svalbard-politikken er viktig for oss. Vi har jo interesser å ivareta her og en stor norsk bosetting er et av virkemidlene for å sikre det, sier hun til TV 2.

