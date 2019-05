Siv Jensen jubler for Listhaug

NTB Innenriks

– Hun er en av landets mest populære og modigste politikere, og hun vil stå på for å sikre Frp gjennomslag i regjeringen, sier Frp-leder Siv Jensen.

Hun sier Frp har store ambisjoner for eldreomsorgen.

– Sylvi vil kjempe for at de eldre skal få god mat, valgfrihet i tjenestene og at vi setter nye rekorder i bygging av sykehjemsplasser, sier Jensen.

Samtidig takker hun Åse Michaelsen som nå erstattes som eldre- og folkehelseminister av Listhaug.

– Jeg vil takke Åse Michaelsen for den gode innsatsen hun har gjort i regjering. Hun har vært historisk som landets første eldre- og folkehelseminister og har startet arbeidet med å reformere eldreomsorgen gjennom «leve hele livet», det arbeidet fortsetter for fullt.

