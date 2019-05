SAS-streiken er over

NTB Innenriks

SAS har trolig tapt flere hundre millioner kroner på streiken, som har rammet opp mot 400.000 passasjerer.

Nesten nøyaktig en uke etter at pilotene gikk ut i streik, kunne SAS-sjef Rickard Gustavsen fortelle at de har fått på plass en ny avtale som skal sikre driften.

– Jeg kan med lettelse opplyse at vi kan legge streiken bak oss, opplyste SAS-sjef Rickard Gustafson på en pressekonferanse klokken 23 torsdag kveld, som kom i stand etter flere utsettelser.

Etter det NTB erfarer, kom partene til enighet allerede torsdag ettermiddag, men det har tatt lang tid å få meislet ut avtaleteksten og formalitetene i avtalen.

– Fornøyd

Striden som førte til streiken har i hovedsak stått om arbeidstid, turnusplanlegging og lønn. I den treårige avtalen som nå er inngått både for Norge, Sverige og Danmark, sikres pilotene en lønnsøkning på 3,5 prosent i 2019, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021. Kravet til pilotene var på 13 prosent.

Leder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, sier til NTB at forhandlingene har vært kompliserte, men at han er fornøyd.

– Vi har fått gjennomslag for veldig mye av kravene som var viktige for oss. Det er en treåring avtale som adresserer alle spørsmålene og spesielt bekymringene vi har hatt, sier han og nevner blant annet ansettelsestrygghet og forhold mellom arbeid og fritid.

– Vi har en jobb som er komplisert og som har lange arbeidsdager. Vi jobber opp til 60 timer i uken med et gjennomsnitt på 47,5 timer. Da er det viktig med den forutsigbarheten som trengs slik at man kan lage et liv ved siden av jobben og ha tid til familie og venner, sier han og tilføyer at streiken har vært nødvendig. Samtidig beklager han til alle som er blitt rammet.

Vil ta tid

Det vil ta tid før alle flyene går som normalt igjen, og SAS ber passasjerer som skal ut å reise fredag om å følge med på deres nettsider.

– Nå setter vi i gang det operative med å få crewet på plass, flyene klar for flygninger og passasjerene opp i luften, sier finansdirektør Torbjørn Wist i SAS.

Han vil ikke spekulere i hvor lang tid det vil ta.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir sier til TV 2 at SAS neppe vil være i full drift igjen før lørdag ettermiddag.

– Jeg regner med at SAS-forhandlerne har holdt organisasjonen oppdatert med utviklingen i forhandlingene, og at flymannskap er klarert og klare til å utføre flyginger allerede fredag, sier han, men han tror ikke det er mulig å unngå innstillinger og forsinkelser fredag.

– Krevende

Det er NHO Luftfart som har forhandlet på vegne av SAS hos Riksmekleren, mens Parat-forbundet Norsk Pilotforening og LO-forbundet Norsk Flygerforbund har representert pilotene.

– Det har vært veldig krevende forhandlinger. Jeg tror det er nok å vise til hvor lenge vi har sittet her. Vi har sittet her i over halvannet døgn. Det har vært veldig vanskelig, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NTB. Han har kalt streiken den største arbeidskonflikten i Norge på mange år.

Gjennom sammenslutningen SAS Pilot Group (SPG) har SAS-pilotene krevd felles forhandlinger i Norge, Sverige og Danmark.

– Betydningen av å stå samlet i forhandlinger overfor et selskap som går over landegrenser har vært helt avgjørende for at vi har kunnet oppnå et akseptabelt resultat for medlemmene våre, sier leder for SAS Norge Flygerforening i Parat, Jan Levi Skogvang.

Over 4.000 flyavganger er blitt innstilt etter at 1.400 SAS-piloter gikk ut i streik fredag. Nærmere 400.000 passasjerer er så langt rammet av streiken. Streiken har kostet flyselskapet dyrt, og SAS har hver dag tapt mellom 50 og 100 millioner kroner på streiken, ifølge anslag fra forskjellige meglerhus.