Overgrepsdømt lokalpolitiker i Hordaland må betale 7 millioner kroner i erstatning

Dommen falt nylig i Bergen tingrett, ifølge Bergens Tidende.

I mars ble mannen dømt til elleve års forvaring for er stort antall overgrep mot tre gutter i perioden 1997 til 2016. Mannen ble i den forbindelse krevd for over elleve millioner kroner i erstatning, men denne saken ble behandlet separat, siden kravene var så omfattende.

Tingretten fastsetter den samlede erstatningen til 7.297.759 kroner for de tre fornærmede. Nær 5,5 millioner kroner gjelder dekning av tapt inntekt for to av de fornærmede, som nå er voksne. Den siste fornærmede er fortsatt i barneskolealder.

De fornærmedes bistandsadvokat, Einar Drægebø, sier dette er en av de største erstatningssummene han kjenner til fra lignende saker.

– De høye beløpene gjenspeiler bare de krenkelser som ofrene er påført. Noen vil mene at de er frarøvet blant annet muligheten til å ha gode og stabile jobber, som de mye heller ville hatt enn en erstatning, sier han.

