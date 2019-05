Mann til sykehus med stikkskader i Bodø

NTB Innenriks

Politiet ble klokken 1.45 varslet av vitner og naboer i leilighetskomplekset om at en mann lå skadd i en felles gang, forteller operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt til NTB like over klokken 3.

Mannen har stikkskader på kroppen og armen og ble kjørt til Nordlandssykehuset hvor han natt til torsdag behandles. Han var bevisst da nødetatene kom til stedet, men tilstanden hans er ukjent.

– Han måtte hastes til sykehuset, men vi har ikke fått beskjed om at situasjonen er forverret etter at han kom dit, sier Eriksen.

Farlig gjenstand

Operasjonslederen sier mannen er blitt påført skader av en «farlig gjenstand». De har ikke kontroll på våpenet.

En jevnaldrende mann i 20-årene ble rask pågrepet i det samme området som den skadde ble funnet.

– Det var ting som tydet på at vi rykket ut til riktig plass, blant annet var det spor i form av blod som førte oss til ham, sier Eriksen.

Verken fornærmede eller den pågrepne er kjenninger av politiet.

Vitner

Det skal ha vært flere vitner til hendelsen, i tillegg avhører politiet naboer. De håper også å kunne avhøre den mistenkte natt til torsdag.

– Vi må se an tilstanden til fornærmede om når vi får avhørt ham.

Krimintalteknikere er på vei til leilighetskomplekset hvor hendelsen skjedde.

