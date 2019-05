Listhaug får ingen gratulasjon fra Støre

NTB Innenriks

– Jeg er kritisk til at Erna Solberg velger å gjenoppnevne Sylvi Listhaug som statsråd i sin regjering, bare ett år etter skandalen som førte til at hun måtte trekke seg som justisminister fordi hun ikke hadde tillit i Stortinget. Utnevnelsen må enten bety at Listhaug har tatt kritikken til seg, eller at Solberg har blitt presset til å ta henne inn i regjering, sier Støre i en kommentar til at Listhaug fredag ble utnevnt til eldre- og folkehelseminister.

Listhaug måtte gå av etter en Facebook-post der hun anklaget Ap for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet. Støre stiller spørsmål ved statsminister Solbergs vurdering når hun er inne i varmen igjen.

– Listhaug måtte trekke seg som justisminister i en sak der hun som justisminister skapte frykt og utrygghet, i en jobb der ansvaret er å gi innbyggerne trygghet, sier Støre.

Minner om KrFs løfter

Da Listhaug gikk av, var det etter betydelig press fra Kristelig Folkeparti, som kunne ha felt hele regjeringen ved å stemme for et mistillitsforslag. Støre svarer slik på hva han tenker om at KrF nå sitter i samme regjering som Listhaug:

– KrF lovet sine velgere å ikke å gå i regjering med Frp og var i fjor avgjørende for at Listhaug måtte trekke seg. Jeg forstår godt at det spørsmålet reises, sier Ap-lederen.

Han mener Listhaug nærmest trakk tilbake beklagelsen hun ga til Stortinget i boka den omstridte Frp-nestlederen ga ut i fjor høst. Han konstaterer likevel at denne saken ble avsluttet fra Aps side da Listhaug gikk av i mars i fjor.

– Nå forholder vi oss til henne som en statsråd med ansvaret hun får. Spørsmålet om egnetheten må gå til Solberg, sier han.

– De eldre fortjener noe annet

Ap-lederen er også kritisk til jobben den ferske eldreministerens gjorde da hun var byråd for helse, eldreomsorg og sosiale tjenester i Oslo fra 2006 til 2011.

– Mye er ugjort i eldrepolitikken med denne regjeringen. Da Listhaug hadde ansvar for eldrepolitikken i Oslo kommune, la hun ned mer enn 300 sykehjemsplasser, etterlot seg et stort vedlikeholdsetterslep og avviklet kjøkkenet på sykehjem og erstattet det med et storkjøkken som skulle masseprodusere mat til de eldre. Landets eldre fortjener en helt annen politikk enn dette, sier Støre.

