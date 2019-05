Grande har smørbrødlista klar til eldreminister Listhaug

NTB Innenriks

Listhaug ble fredag tatt inn i regjeringen igjen, denne gangen som eldre- og folkehelseminister, ett drøyt år etter at hun gikk av som justisminister.

– Jeg ser fram til at Listhaug nå bruker energien for å gjøre hverdagen bedre for de eldre. Eldreomsorg og folkehelse er viktig, fordi et samfunn kan måles på hvor godt det tar vare på sine eldre, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun har en rekke forslag til hva Listhaug bør ta fatt på, deriblant at retten til å bestemme i egen hverdag gjelder uavhengig av alder.

– Eldre må i langt større grad få mulighet til å ha innflytelse på innholdet i tjenestene de får fra det offentlige, mener Grande, som også takker avtroppede Åse Michaelsen for sin innsats for de eldre.

