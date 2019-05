G-sport får millionbot etter villedende markedsføring

NTB Innenriks

I en reklamekampanje markedsførte sportskjeden med «opptil 50 prosent rabatt på en mengde treningsklær» og «opptil 40 prosent rabatt på en mengde sykler», skriver Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet trekker fram at sportskjeden fremhevet de høyeste prisavslagene og ga inntrykk av at kundene kunne gjøre gode kjøp. Men enkelte varer var kun satt ned med 9 prosent avslag, og flere av varene manglet også førpris slik at kundene ikke kunne vite om varene var nedsatt med 50 eller 9 prosent.

– Det er helt tydelig at salg fungerer, og denne typen markedsføring kan lett villede forbrukerne til å gjennomføre et kjøp de kanskje ellers ikke ville gjort om de hadde visst størrelsen på prisavslaget. Det er ulovlig å markedsføre salg uten å oppgi førprisen på en tydelig måte, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Gresvig AS sier det ikke var bevisst fra deres side og at det i all hovedsak skyldtes en teknisk feil. De vil ikke klage på vedtaket fra Forbrukertilsynet.

– Alle varene var reelt satt ned i pris, og kundene fikk den rabatten de skulle ha. Så snart vi ble oppmerksom på feilen gjennom et brev fra Forbrukertilsynet, la vi ut et varsel på nettsiden om problemet, skriver administrerende direktør Lars Kristian Lindberg i Gresvig i en epost til Adresseavisen.

