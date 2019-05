Forsvarer ber om mildest mulig straff i Norges største nettovergrepssak

NTB Innenriks

Fredag er siste dag i retten i den såkalte «Sandra-saken» i Nedre Romerike tingrett.

Ved å utgi seg for å være jenta «Sandra» klarte den 26 år gamle mannen å få flere hundre unge gutter til å sende seg filmer av seksuelle handlinger de begikk. Saken blitt kalt Norges største overgrepssak og omfatter over 450 fornærmede.

Mannens forsvarer, Gunhild Lærum, sa i sin prosedyre at mannen fordømmer seg selv og det han har gjort.

– Han har grått seg gjennom en lang rettssak. Han legger ikke skylden på ofrene, sier hun til NRK.

Rettssaken startet i Nedre Romerike tingrett 29. januar og skulle etter planen pågå fram til utgangen av september, men har blitt gjennomført raskere enn planlagt.

Tiltalte erkjenner helt eller delvis straffskyld på de fleste punktene. På enkelte punkter i tiltalen nekter han straffskyld.

Lærum ber om at tiltalte straffes på mildest mulig måte, og mener det er viktig at straffen ikke blir av slik lengde og karater at 26-åringen ikke kan fungere i samfunnet igjen.

– Det er viktig at vi ikke ser på han som «samfunnets søppel», sier hun til kanalen.

Torsdag la påtalemyndigheten ned påstand om fengsel i 16 år for mannen.

Det er totalt 458 fornærmede i saken, men mannen er tiltalt for overgrep mot om lag 250.

Mannen er undersøkt av sakkyndige som har slått fast at han er pedofil.

