Barne- og likestillingsdepartementet blir nå Barne- og familiedepartementet

I statsråd fredag endret Barne- og likestillingsdepartementets navn til Barne- og familiedepartementet. Departementet hadde denne benevnelsen også mellom 1991 og 2005.

Samtidig overtar departementet ansvaret for tro- og livssynsområdet fra Kulturdepartementet. I retur får Kulturdepartementet ansvaret for arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål.

Statsråd Sylvi Listhaug i Helse- og omsorgsdepartementet overtar samtidig statssekretær Anne Bramo, som var statssekretær for avtroppende minister Åse Michaelsen og dermed fortsetter i samme rolle under Listhaug.

Statsminister Erna Solberg (H) får også ny statssekretær etter at Lars Joakim Dalånes Hanssen overtar for Espen Espeset, som går av etter at kona, Sylvi Listhaug, inntreden i regjeringen.

