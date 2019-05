17-åring dømt til forvaring etter drapsforsøk

NTB Innenriks

– For å idømme siktede under 18 år forvaring kreves «helt ekstraordinære omstendigheter». Også dette vilkåret var oppfylt, skriver Høyesterett i sin enstemmige begrunnelse.

Drapsforsøket skjedde natt til 14. september 2017. Offeret i 30-årene hadde vært på byen med samboeren, men på veien hjem møtte de den unge mannen som ble med dem inn i leiligheten. Mens samboeren gikk og la seg ble mannen og gutten sittende og prate. Etter at 17-åringen fikk avslag på å overnatte i leiligheten slo han husverten med en flaske før han knivstakk ham til sammen 53 ganger. Underveis ble den første kniven ødelagt, men da hentet den unge gjerningsmannen en ny, og større, kniv fra kjøkkenet og fortsatte å stikke. Samboeren våknet og fikk rømt fra leiligheten og varslet politiet.

– Offeret ville omkommet om han ikke raskt hadde kommet under behandling. Ettervirkningene av skadene er betydelige. Offeret har en varig medisinsk invaliditet på 53 prosent som følge av knivstikkene, opplyserHøyesterett.

Foruten drapsforsøket har den unge mannen flere forhold preget av vold og utagerende oppførsel knyttet til seg. Høyesterett peker på at den unge mannens atferdsproblemer er helt ekstraordinære.

– Faren for gjentakelse av alvorlige voldslovbrudd er særlig nærliggende. Det finnes ingen alternative måter å ivareta samfunnsvernet på. Derfor er det tvingende nødvendig å sørge for den beskyttelse mot fremtidige alvorlige voldshandlinger som ligger i en forvaringsdom. Jeg er etter dette kommet til at også særvilkåret for siktede under 18 år er oppfylt, konkluderer førstevoterende dommer Knut Kallerud.

