Usikker fremtid for norsk oljenæring gir svak kronekurs

– De siste månedene har vi sett at diskusjonen rundt rammebetingelser, leteområder og en mulig nedstengning av norsk sokkel blusset opp igjen. Vi har møtt utenlandske investorer som sier at de ikke er så sultne på norske kroner, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til Dagens Næringsliv.

Mange norske analytikerne har slitt med å forklare hvorfor kronen er så svak. Senest forrige uke mente DNB Markets at det var et «mysterium» at kronen hadde svekket seg så mye. Jullum mener forklaringen er frykten for fremtiden til den norske oljenæringen.

– Det tikker inn meldinger fra Bloomberg i feeden til utenlandske investorer om at oljefondet skal ut av olje og at rammevilkårene for norsk oljenæring er under debatt, sier Jullum.

– For dem er dette enkelt: Hvis rammebetingelsene for oljebransjen svekkes, blir investeringene lavere, farten i norsk økonomi går ned, og potensialet til kronekursen mindre.

– Vi som analytikere i Danske Bank ser ikke på det som skjer i Norge nå som første skritt mot en rasering av oljenæringen, men utenlandske aktører kjenner ikke den politiske situasjonen i Norge, sier Jullum.

Dersom den svake kronekursen vedvarer, kan det få Norges Bank til å sette opp renten raskere enn planlagt.

