Ukjent lik i tråler identifisert

Reketråleren Remøy fikk 4. april et lik i trålen i internasjonalt farvann i Smutthullet i Barentshavet.

– Det er en utenlandsk sjømann vi har funnet. Vi har fastslått identiteten og han har mest sannsynlig vært i sjøen i flere år, sier seksjonssjef for etterforskning Ståle Luther i Troms politidistrikt til Dagbladet.

Politiet har tidligere fortalt at personen var en mann, og at han hadde på seg tøy som indikerte at han var fisker. Han var også mellom 30 og 50 år gammel, sa politiet etter funnet.

– Liket ble identifisert ved hjelp fingeravtrykk. De fikk vi tilgang til ved hjelp av Kripos, forteller Luther.

Han sier de ikke har kommet i kontakt med pårørende og at de derfor ikke kan si noe om avdødes identitet.

