NTB Innenriks

SAS-streiken er over etter at partene torsdag ble enige om en treårig avtale som løser konflikten. Den siste runden med mekling har pågått siden klokken 11 onsdag og selve streiken i en uke.

Etter det NTB erfarer, kom partene til enighet allerede torsdag ettermiddag, men det har tatt lang tid å få meislet ut avtaleteksten og formalitetene i avtalen.

Leder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, er fornøyd med avtalen.

– Vi har fått gjennomslag for veldig mye av kravene som var viktige for oss. Vi har vært tydelige i mediene hva dette vært. Spesielt det med turnusplaner har vi fått gjennomslag for. Det er en god avtale. Også på ansettelsestrygghet vi enige om hvordan det skal løses, sier han til pressen.

Han påpeker at streiken har vært nødvendig.

– Men selvsagt er vi lei oss for at den har rammet så mange fra en uskyldig tredjepart, tilføyer Carlsen.

Jobber med å få flyene på vingene

Siden streiken brøt ut før helgen, har SAS hver dag kansellert et stort antall avganger en dag i forveien, men selskapet hadde ved 20-tiden torsdag ennå ikke kansellert noen avganger fredag.

– Nå setter vi i gang det operative med å få crewet på plass, flyene klar for flygninger og passasjerene opp i luften, sier finansdirektør Torbjørn Wist i SAS. Han vil ikke spekulere på hvor lang tid det kan ta, men ber passasjerer om å følge med på nettsidene.

Full drift lørdag

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir sier til TV 2 at SAS neppe vil være i full drift igjen før lørdag ettermiddag.

– Jeg regner med at SAS-forhandlerne har holdt organisasjonen oppdatert med utviklingen i forhandlingene, og at flymannskap er klarert og klare til å utføre flyginger allerede fredag, sier han, men han tror ikke det er mulig å unngå innstillinger og forsinkelser fredag.

Nær 4.000 flyavganger er blitt innstilt etter at 1.400 SAS-piloter gikk ut i streik fredag. Over 300.000 passasjerer er så langt rammet av streiken. Streiken har kostet flyselskapet dyrt, og SAS har hver dag tapt mellom 50 og 100 millioner kroner på streiken, ifølge anslag fra forskjellige meglerhus.