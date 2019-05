Mot enighet i SAS-streiken

NTB Innenriks

Like før klokken 19 torsdag var det ennå ikke bekreftet at streiken er over. Fortsatt gjenstår ulike avsluttende formaliteter og protokollførsel, men partene i SAS-konflikten kom til enighet torsdag ettermiddag, etter det NTB erfarer.

Siden streiken brøt ut før helgen, har SAS hver dag kansellert et stort antall avganger en dag i forveien, men selskapet hadde ved 19-tiden ennå ikke kansellert noen avganger fredag.

Streiken er nå inne i sin sjuende dag. SAS-pilotene har krevd en lønnsøkning på 13 prosent og en mer forutsigbar turnus. SAS har hevdet at kravene vil true selskapets lønnsomhet.

Onsdag klokka 11 møttes partene i SAS-konflikten for første gang siden meklingen ble brutt før helgen og streiken var et faktum.

Pakker sammen

Ifølge NRK pakket streikevaktene på Oslo lufthavn sammen sakene sine og forlot stedet torsdag ettermiddag.

– Vi har fått beskjed om at vi har kommet til en enighet, og at det bare er formaliteter igjen, sa streikevakt og pilot Espen Engebretsen til kanalen på Gardermoen.

Nær 4.000 flyavganger er blitt innstilt etter at 1.400 SAS-piloter gikk ut i streik fredag. Over 300.000 passasjerer er så langt rammet av streiken. Streiken har kostet flyselskapet dyrt, og SAS har hver dag tapt mellom 50 og 100 millioner kroner på streiken, ifølge anslag fra forskjellige meglerhus.

Kostnadene vil ha betydelig innvirkning på SAS' årsresultat, og DNB Markets er blant meglerhusene som har nedjustert forventningene til flyselskapets årsresultat etter streiken.

Steile fronter

Frontene har vært steile og tonen krass mellom partene siden det fem timer på overtid ble brudd i meklingen mellom NHO Luftfart og pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat natt til fredag 26. april.

Pilotene har i de påfølgende dagene blitt omtalt som en adelsklasse «med lønn og pensjonsordninger som folk flest bare kan drømme om», og har blitt bedt om å «realitetsorientere kravene». På den andre siden har flyselskapet SAS blitt omtalt som vanskelig, og ifølge motparten har de bidratt til å forsure forhandlingsklimaet.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt SAS-streiken den største arbeidskonflikten i Norge på mange år.

– Det berører veldig mange tredjeparter hardt, og det berører også selskapet og pilotene, derfor er det viktig å få løst denne konflikten, uttalte han til TV 2.

Piloter har støtte i befolkningen

Onsdag permitterte SAS rundt 930 kabinansatte og 70 stuere som følge av pilotstreiken. Også Widerøe har permittert bakkeansatte som følge av SAS-streiken. De permitterte bakkemannskapene har støttet SAS-pilotenes krav.

I en spørreundersøkelse InFact gjorde for Parat under streiken, kom det fram at to av tre nordmenn støtter SAS-pilotenes krav. Dette til tross for at svært mange reisende ble rammet av pilotstreiken.

Hele 65 prosent av respondentene i undersøkelsen støttet pilotenes krav om mer forutsigbar arbeidstid, mens 58 prosent svarte at de støtter pilotenes krav om å komme opp på samme lønnsnivå som piloter i sammenlignbare selskaper.