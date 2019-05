KrFU-leder Martine Tønnesen gir seg i høst

NTB Innenriks

– Dette har vært de to mest begivenhetsrike årene i livet mitt. Det er ikke alle som får lov til å lede en organisasjon med idealistiske mennesker som jobber for å forandre verden til det bedre. Jeg er stolt av hva organisasjonen får til og alle som bruker tid og krefter på den, sier Tønnessen.

Hun har vært aktiv i KrFU siden 2014 og har sittet i sentralstyret i fire år. Selv om hun ikke kommer til å lede ungdomspartiet etter høsten, skal hun fortsette å kjempe for partiets politikk, sier hun.

– KrF sitter nå i regjering, og det gir oss en unik mulighet til å fronte våre egne saker og påvirke dag for dag-politikk. Det blir spennende å se hva de neste to årene bringer, og jeg regner med at KrFU kommer til å være tydelige på hva organisasjonen mener KrF burde prioritere, sier Tønnessen.

