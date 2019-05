Frp foreslår tilsyn med koranskoler

NTB Innenriks

I november i fjor satte Frp ned et eget innvandringsutvalg ledet av nestleder Sylvi Listhaug. På Frp-landsmøtet til helgen legger utvalget fram en rapport der de foreslår å kartlegge og føre tilsyn med koranskoler i Norge, skriver Dagen.

– Det har kommet fram at i Drammen har de koranskoler som er drevet på en måte som er ganske skremmende. Barn som lærer ting som ikke er akseptabelt i forhold til norske verdier, sier Listhaug til Dagen.

I rapporten konkluderes det med at koranskoler ikke er noen god arena for integrering. Samtidig heter det at man har lite kunnskap om hvor mye tid barna bruker på koranskole og hva de lærer der.

– Det er ganske åpenbart at dersom barnet ditt er inne i et lukket miljø der det sannsynligvis snakkes lite norsk og man bruker all tiden på å pugge koranvers, er ikke det en bidragsyter til bedre integrering og språkkunnskaper, sier Jon Helgheim. Han er innvandringspolitisk talsmann i Frp og nestleder i innvandringsutvalget.

Helgheim mener barn som i dag går på koranskole har behov for mer sosialisering med norske barn.

– Dette er barn med behov for andre impulser, for å sosialisere seg med norske barn for å bli en del av det norske samfunnet og lære språket bedre.

