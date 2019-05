Drapssiktet i Mehamn erkjenner ikke straffskyld

NTB Innenriks

– Hovedmistenkte ble avhørt for første gang onsdag 1. mai. Han forklarer seg for politiet og knytter seg til hendelsen, men erkjenner ikke straffskyld i henhold til siktelsen. Også den andre siktede ble avhørt i går. Han benekter å ha noe med drapet å gjøre, opplyser avsnittsleder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt, Torstein Pettersen, i en pressemelding.

Han opplyser at etterforskningen pågår for fullt, både med vitneavhør, kartlegging av siktedes bevegelser før og etter gjerningstidspunktet samt med videre sikring og analyse av elektroniske spor.

Politiet i Finnmark har så langt avhørt rundt 40 vitner i forbindelse med drapet på islandske Gisli Thor Thorarinsson.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hva som skjedde i timene før drapet ble begått. Vi avhører vitner som kjente avdøde og de siktede, eller som var sammen med de siktede i timene før. Vi har også snakket med vitner som kan beskrive forholdet mellom avdøde og de siktede litt lenger tilbake i tid, opplyser Pettersen.

Han forteller at de kriminaltekniske undersøkelsene på åstedet snart er ferdige og at beslag og prøver er sendt til analyse. Politiet har tatt beslag i et skytevåpen, og videre analyse vil vise om dette var drapsvåpenet.

