Siv Jensen medgir å ha hatt «et krevende år»

– Det er ingen tvil om at det siste året har vært krevende for partiet, og et år som har påvirket meningsmålingene, sa Siv Jensen da hun og påtroppende nestleder Sylvi Listhaug holdt pressekonferanse i forkant av Frp-landsmøtet til helga.

Frps gjennomsnitt på de nasjonale målingene i april i år var på 10,6 prosent. Ikke siden mars 2015 har partiet ligget lavere. Da fikk Jensen og hennes partifeller støtte fra 10,4 av de spurte i gjennomsnitt.

– Vi vet av erfaring at hardt arbeid og konsentrasjon om de politiske sakene lønner seg. Jeg håper nå at vi har lagt tiden med negative og vanskelige saker bak oss, sa Jensen.

Hun konkretiserte ikke hvilke negative saker hun siktet, men det er på de rene at flere framtredende Frp-profiler har vært involvert i kontroversielle og muligens straffbare forhold.

Partiet har fått rundt 500 påmeldinger til landsmøtet, hvorav de fleste er delegater, men tallet omfatter også gjester og pressefolk.

