Siv Jensen lei stakkarsliggjøring av IS-kvinner

Hva Norge skal gjøre med de norske barna og mødrene som befinner seg i de tidligere IS-områdene, vil prege debatten under helgens landsmøte i Fremskrittspartiet.

Det fastslo partileder Siv Jensen på en pressekonferanse torsdag. Samme spørsmål preget landsmøtet til regjeringspartner Kristelig Folkeparti (KrF) sist helg. Der ble det vedtatt at Norge snarest må hjelpe norske barn hjem fra flyktningleirene, uavhengig om de er foreldreløse eller ikke, og uten å stille krav om at de må skilles fra sine foreldre.

På landsmøtet skal det vedtas en resolusjon om saken, og ifølge Jensen vil Frp trolig samle seg om følgende prinsipper:

* At IS-krigere og IS-kvinner ikke skal hentes til Norge med hjelp fra norske myndigheter

*At det ikke skal gis familiegjenforening eller oppholdstillatelse til personer som har vært i IS, og at oppholdstillatelses som har vært gitt til folk som har reist til IS-områder, skal trekkes tilbake.

– Uskyldiggjøring av IS-kvinner

Jensen brukte anledningen til å angripe det hun mener er en umyndiggjøring og stakkarsliggjøring av kvinnene som har dratt til IS-områder.

– Jeg synes det går en litt underlig debatt knyttet til disse IS-kvinnene, som av mange blir fremstilt som uskyldige. Det er jeg helt uenig i. Dette er voksne kvinner som frivillig har reist fra Norge, et fritt demokrati, for å slutte seg til kalifatet som utførte alle disse bestialske handlingene, sa Jensen.

– Når man har tatt det valget helt frivillig, da kan man ikke fremstilles som offer, det er litt spesielt at man overser den dimensjonen og prøver å nærmest umyndiggjøre eller stakkarsliggjøre disse kvinnene, sa Jensen.

Både NTB og andre medier spurte om konkrete eksempler på hvem som har omtalt IS-mødrene som ofre og uskyldige, noe Jensen ikke ville svare på.

– Det er bare å følge med i den brede samfunnsdebatten, sa Frp-lederen.

– Ingen tilgivelse

– Mitt etterlatte inntrykk er at veldig mange prøver å ufarliggjøre disse kvinnenes rolle som en del av kalifatet og «bare» gjøre dem til mødre, utdyper Jensen overfor NTB.

– De må stå til ansvar for de handlingene de har gjort. Men mitt inntrykk fra deler av debatten i samfunnet om dette, er at man skal se annerledes på disse mødrene enn på de såkalte IS-krigerne. Jeg mener at det ikke finnes noen unnskyldning for dem.

Påtroppende nestleder Sylvi Listhaug fastslo under pressekonferansen at hun ikke har noen sympati med IS-kvinnene.

– Når man slutter seg til slike ideer, så fortjener man heller ikke tilgivelse, uttalte hun.

Krevende år

Siv Jensen fastslo innledningsvis at det siste året har vært krevende for partiet. En rekke fremtredende Frp-politikere har vært involvert i kontroversielle og muligens straffbare forhold i året som har gått.

– Det er ingen tvil om at det siste året har vært krevende for partiet, og et år som har påvirket meningsmålingene, sa Jensen.

Frps gjennomsnitt på de nasjonale målingene i april i år var på 10,6 prosent. Ikke siden mars 2015 har partiet ligget lavere.

Frp-lederen sier hun nå håper partiet har lagt tiden med negative og vanskelige saker bak seg og kan få lov til å konsentrere seg om politikk.

