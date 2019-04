SV vil stanse nedleggingen av studiesteder ved Nord universitet

NTB Innenriks

Det skjer samme dag som Nord universitet sender forslaget om å endre studiestedsstrukturen på høring.

Partileder Audun Lysbakken i SV er sterkt kritisk til forslagene, som han mener er en nasjonal sak og ikke bare et lokalt spørsmål.

– Dette er å ødelegge studietilbudet i flere distriktskommuner. Hvis dette får skje i Nord-Trøndelag og Nordland, kan det også skje i resten av landet, sier Lysbakken.

I tillegg til å legge ned tilbudene på Nesna og i Sandnessjøen, vil universitetet behovsprøve studietilbudet på en rekke andre steder, samt spisse tilbudet i blant annet Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal.

På Nesna innebærer endringen at blant annet barnehagelærerutdanningen forsvinner og i Sandnessjøen vil sykepleierutdanningen forsvinne.

Fornøyde studenter

SV krever nå at politikerne må gripe inn.

I representantforslaget påpeker partiet at studentene på Nesna ifølge studiebarometeret er blant de mest fornøyde i landet.

Da søkertallene til høyere utdanning ble publisert forrige uke, viste de at Nesna hadde bedre søkertall enn både Bodø og Levanger.

Rektor Hanne Solheim Hansen fremmet forslaget 24. april. På et styremøte 30. april ble det besluttet å sende forslaget på høring med frist 15. juni.

Endelig vedtak i juni

Endelig vedtak om studiestedsstrukturen fattes på et styremøte 26. juni.

– Jeg vil være tydelig på at vi ikke har fattet vedtak om struktur i dag. Høringsuttalelsene vil også være et viktig grunnlag for rektors endelige innstilling og styrets beslutning, sier styreleder Vigdis Moe Skarstein etter styremøtet tirsdag.

Begrunnelsen for å endre studiestedsstrukturen er at dagens organisering ikke er bærekraftig, verken faglig eller økonomisk, ifølge universitetet.

(©NTB)