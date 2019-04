Oslo byråd vil samle trikk og T-bane i ett selskap

NTB Innenriks

Det vil gi mer kollektivtrafikk for pengene og bedre tilbud til de reisende, mener byrådet.

– Vi får utnyttet kompetansen bedre, og det blir bedre økonomi. Samlet sett betyr det et bedre kollektivtilbud, sier fungerende miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) til NRK.

Vognselskapet ble dannet i 2006 for å eie byens T-banevogner og trikker. Materiellet blir igjen leid ut til Sporveien.

Politikerne i byrådet kritiserer samtidig regjeringen for å dele opp ansvaret for jernbanen på en rekke ulike selskaper.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at regjeringen har skapt et flerhodet troll der alle skylder på hverandre hvis toget er forsinket.

De statseide selskapene Bane Nor, Mantena, Togservice, Norske Tog og Vy drifter jernbanen, i tillegg at private togoperatører som britiske Go Ahead er på vei inn.

