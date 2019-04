Nesten 330.000 passasjerer rammet av pilotstreiken

NTB Innenriks

SAS opplyser tirsdag at 504 avganger bli innstilt onsdag, og at 47.583 passasjerer blir rammet. Onsdagen blir den sjette dagen pilotene i flyselskapet streiker med krav om bedre lønn og en bedre og mer forutsigbar arbeidstid.

I denne perioden er til sammen 3.306 flyginger kansellert og 326.917 passasjerer rammet. I samme periode har nesten hver tiende krone av SAS' aksjekurs på Oslo Børs forduftet, viser utviklingen slik den var tidlig tirsdag ettermiddag. Samlet hadde markedsverdien til selskapet falt med et tresifret millionbeløp til 4,85 milliarder kroner tirsdag morgen, ifølge Ritzau. Hver dag taper selskapet mellom 50 og 100 millioner kroner på streiken, ifølge anslag fra forskjellige meglerhus.

NHO Luftfart mener streiken må ta slutt «i løpet av få dager» på grunn av de enorme kostnadene.

– Selskapet blør og taper enorme beløp, mange tusen passasjerer står på bakken hver dag og næringslivet får et dårligere tilbud, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe til Aftenbladet.

SAS-sjefen vil forhandle

– Jeg er dypt bekymret over at pilotforeningenes streik ikke er løst, men fortsetter å ramme våre kunder. Konsekvensene er alvorlige for alle reisende, for samfunnet og for alle våre medarbeidere som jobber døgnet rundt for å hjelpe kundene, sier SAS-direktør Rickard Gustafson.

Han sier kravene pilotene stiller, ville betydd en kostnadseksplosjon for SAS som ville truet selskapets langsiktige konkurransekraft. I et intervju med Dagens Næringsliv mandag tallfestet han totalkostnaden ved pilotenes krav til rundt en halv milliard kroner. Han sier SAS bestreber seg på å få til en løsning så raskt som mulig for å gjøre skadevirkningene for passasjerene minst mulig.

– Vi har fra SAS' side tydelig gitt uttrykk for at vi er klare til å fortsette å forhandle og inngå kompromisser. Pilotorganisasjonene har så langt ikke signalisert at de er klare til å droppe sine ultimative krav og komme tilbake til forhandlingsbordet. Derfor er vi fortsatt i denne fastlåste situasjonen, hevder Gustafson.

Ordkrig om kravene

Pilotforeningen har gjennom helgen antydet at selve lønnskravet, som av enkelte kilder blir tallfestet til 13 prosent, er underordnet kravet om en gunstigere og mer forutsigbar arbeidstidsordning.

Lønnskravet har først og fremst til hensikt å redusere noe av etterslepet i SAS som følge av nestenkonkursen i 2012. LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik hevder overfor Dagens Næringsliv at pilotene har bedt om en lønnsøkning på nivå med frontfaget – som er rundt 3 prosent.

De svenske pilotene har fått et tilbud om 2,3 prosent mer i lønn, ifølge TT. Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS opplyser til NTB at de norske pilotene er tilbudt lønnsvekst på nivå med andre grupper i samfunnet og ansatte i selskapet og framholdt fredag morgen at pilotenes krav lå et godt stykke over dette.

Selv om situasjonen syntes fortsatt fastlåst tirsdag morgen, understreket den svenske meklingsmannen Jan Sjölin at han har kontakt med «sine» parter og poengterte at situasjonen kan endre seg på kort varsel.

