Flere SAS-flygninger innstilles 1. mai – nesten 50.000 rammes

Onsdag er den femte dagen med hundrevis av innstilte avganger etter at pilotene i SAS gikk ut i streik lørdag.

– Jeg er dypt bekymret over at pilotforeningenes streik ikke er løst, men fortsetter å ramme våre kunder. Konsekvensene er alvorlige for alle reisende, for samfunnet og for alle våre medarbeidere som jobber døgnet rundt for å hjelpe kundene, sier SAS-direktør Rickard Gustafson.

Han sier kravene pilotene stiller ville betydd en kostnadseksplosjon for SAS som ville truet selskapets langsiktige konkurransekraft.

