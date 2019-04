Over 60.000 rammes av SAS-streik mandag

NTB Innenriks

Mandag er den fjerde dagen med hundrevis av innstilte avganger etter at det ble brudd mellom partene fem timer på overtid natt til fredag.

Det er også varslet 546 innstilte avganger tirsdag, noe som rammer 48.949 passasjerer. SAS har siden streiken også nektet barn å reise alene.

– Vi har stor medlidenhet overfor passasjerene og beklager på det sterkeste, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen til NTB. Han understreker at selskapet jobber med full styrke for å finne alternativer for passasjerene.

Rasende passasjerer

Rundt 1.500 piloter er i streik, men det er fortsatt noen SAS-avganger som går som normalt og SAS-ansatte som er på jobb.

Johansen forteller Bergens Tidende at streiken har vært en belastning for dem som er på jobb, og at flere er blitt utsatt for rasende passasjerer.

– Jeg ber passasjerene huske på at de som er på jobb ikke er i streik, det er tvert imot folk som jobber seg halvt i hjel for å hjelpe de som er strandet på grunn av streiken, sier Johansen. Ifølge han har flere ansatte blitt sendt til legevakt som følge av påkjenningen, og han forteller til TV 2 at en ansatt fikk et illebefinnende etter å ha blitt kjeftet opp.

– Veldig mange har stor berettigelse til å bli sinte. Det minner oss om at vi har et stort ansvar. Det er også et ansvar for pilotene til å komme tilbake med rimelige krav, sier Johansen til kanalen.

Ingen kontakt

Et av hovedkravene til SAS-pilotene er økt forutsigbarhet i turnusen. I tillegg er lønn et tema.

– Pilotene må realitetsorientere seg. Mange andre yrkesgrupper, som for eksempel sykepleiere, jobber på ukurante tider med betydelig dårligere vilkår, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart, som representerer arbeidsgiversiden i konflikten.

Samtidig trekker han fram at en pilot som jobber i den variable arbeidsgruppa, har flere fridager enn arbeidsdager med maksimalt 179 arbeidsdager i året.

– Det er over et halvt år med fridager. Vi skjønner likevel at pilotene ønsker tydeligere planer fremlagt, men så er det en gang sånn at mange nordmenn ønsker å reise med fly på ukurante tidspunkter, sier Lothe.

– Uriktig

Lederen for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, opplyser til NTB at det ikke har vært kontakt mellom partene i løpet av helgen. Han mener uttalelsene og påstandene fra Lothe i NHO er «upresise og på flere områder uriktige».

– I tidligere konflikter har han kun bidratt til et vanskeligere forhandlingsklima der det har blitt vanskeligere for partene å finne sammen og lage gode løsninger. Som direktør i NHO med luftfart som ansvarsområde, bør han holde seg for god til å gi karakteristikker av avtalepartnere i avtaler han og NHO er en del av. SAS og NHO bør bidra til å løse konflikten og ikke fremføre uriktige påstander som bidrar til å forlenge denne konflikten, sier Skogvang

456 millioner på fem dager

Ifølge E24 estimerer danske Sydbank at SAS taper mellom 60 og 80 millioner svenske kroner hver dag flyene står på bakken, mens meglerhuset til DNB anslår det kan koste dem mellom 75 og 100 millioner svenske kroner dagen. Med de fem varslede dagene fra SAS beløper det seg til mellom 375 til 500 millioner svenske kroner, altså opp mot 456 millioner norske kroner siden fredag.

15 dager med streik kan ifølge meglerhuset medføre at hele årets antatte overskudd tapes.

Kan sjekke på nett

282 SAS-flygninger gikk som normalt søndag. Tidligere i helgen opplyste flyselskapet at noen passasjerer har gått glipp av reisen sin fordi de har trodd at alle SAS-avganger er kansellert. På SAS' nettsider ligger det en oversikt over hvilke flygninger som ikke rammes av streiken de neste dagene.

Ifølge en annen oversikt har Norwegian satt opp åtte ekstra innenriksavganger mandag og 14 tirsdag.

