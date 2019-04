Vannføring på oransje nivå etter kraftig nedbør

NTB Innenriks

– Det har regnet kraftig i hele natt. Det har regnet mye, og vannet har steget mye i elver og bekker. På mange steder ligger vannføringen nå på oransje nivå, sier vakthavende hydrolog Elin Langsholt i Norges vassdrags- og energidirektorat til NTB.

NVE har varslet nest høyeste farenivå for flom og jordskred i Telemark, Aust-Agder og i vestlige deler av Buskerud søndag. Det er i tillegg varslet gult farenivå over store deler av Sør-Norge.

Årsaken er snøsmelting etter høye temperaturer og kraftig nedbør det siste døgnet. Men til tross for farevarselet har det foreløpig gått rolig for seg, ifølge NVE. Ingen av de større vassdragene har gått over sine bredder, men det er store vannmengder i sidevassdrag til Numedalslågen og Telemarksvassdraget, opplyser Langsholt.

– Det er ingen stengte veier eller broer. Det er en relativt udramatisk situasjon, og det er ventet at det vil kulminere utover dagen. Det verste regnet ser også ut til å være over, sier Langsholt.

Vakthavende ved jordskredvarslingen, Graziella Devoli, opplyser overfor NTB at det ikke har kommet meldinger om større hendelser når det gjelder jordskred.

(©NTB)