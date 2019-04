SAS-beslutning ventes om mulige nye kanselleringer

NTB Innenriks

Søndag er 64.000 passasjerer rammet av 587 innstilte SAS-avganger, som følge av at rundt 1.500 piloter i flyselskapet er i streik.

I formiddag er det ventet at SAS vil legge fram hvilke flygninger som eventuelt vil bli innstilt mandag dersom ikke partene kommer til enighet.

– Det er ventet at det vil bli tatt en beslutning innen klokka 12, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB.

Fredag var 673 avganger innstilt, og 329 avganger var innstilt lørdag. Det er anslått at til sammen 170.000 passasjerer i Norden rammes om streiken varer gjennom hele helgen. Danske Sydbank har regnet ut at kostnaden for streiken for SAS ligger på mellom 54 og 73 millioner norske kroner per dag.

Informasjonssjef Johansen understreker overfor NTB at flyselskapet jobber med full styrke for å finne alternativer for passasjerene.

– Vi har stor medlidenhet overfor passasjerene og beklager på det sterkeste overfor dem, sier han.

Informasjonssjefen opplyser at 282 SAS-flygninger går som normalt søndag. Tidligere i helgen meldte flyselskapet at de har opplevd at noen passasjerer har gått glipp av reisen sin siden de har trodd at alle SAS-avganger er kansellert.

