Over fem års fengsel for vold og voldtekt

– Tiltalte har psykisk og fysisk mishandlet sin samboer over en lang periode, og retten har fastsatt en streng straff. Det gir et riktig og viktig signal. Familievold er et alvorlig samfunnsproblem, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen til Bergens Tidende.

Mannen og kvinnen ble kjærester i 2016. Etter halvannet års tid utviklet mannen et alkoholproblem som etter hvert gikk over i et økende narkotikamisbruk. Da han ble kastet ut fra leiligheten sin, flyttet han inn hos kjæresten mot hennes vilje. Etter hvert utviklet forholdet seg til et kontrollregime, og flere ganger hindret han henne i å forlate leiligheten, ifølge dommen.

Tingretten fant mannen skyldig i å ha voldtatt kvinnen våren 2017 mens hun sov og var ute av stand til å motsette seg handlingen. 28-åringen ble også dømt for vold mot kvinnen og for brudd på besøksforbudet han var blitt ilagt. Han ble i tillegg dømt til å betale ekssamboeren 220.000 kroner i oppreisningserstatning.

28-åringen har ikke bestemt seg for om han vil anke dommen, opplyser hans forsvarer, advokat Fredrik Verling, til Bergens Tidende.

