Kvinne omkom i luftsportulykke i Loen

– Avdøde er ikke formelt identifisert, men politiet har informasjon om at avdøde er en norsk kvinne i 20-årene. På bakgrunn av dette er varsling av pårørende iverksatt, opplyser operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.

Meldingen om ulykken, som skjedde ved gondolbanen Loen Skylift, kom klokka 14.56 søndag. Nødetater, luftambulanse og redningshelikopter ble satt inn i redningsarbeidet.

Hentet opp

Etter hvert klarte redningsmannskapene å hente opp kvinnen, men ved 19-tiden kom meldingen om at hun var omkommet.

Den døde kvinnen skal obduseres.

– Det vil ikke bli gitt ytterligere opplysninger om hendelsen nå. Politiet har opprettet sak på forholdet, og den videre etterforskningen skal gjøres av politiet i Nordfjord, sier operasjonslederen.

Speedglider

Til NRK opplyser innsatsleder Kurt Hammerø at kvinnen var en av to personer som drev med speedgliding fra toppen av fjellet Hoven. Hun fikk problemer med skjermen og havnet i fjellveggen.

Et vitne har fortalt til kanalen at skjermen hektet seg i kabelen på gondolbanen.

– Det er litt for tidlig å si noe om hvordan dette skjedde, men vi kan bekrefte at et vitne har forklart dette, sier innsatslederen.

Speedgliding er en luftsport som er en videreutvikling av paragliding, med en mindre skjerm.

