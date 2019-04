Klimanederlag for KrFU på landsmøtet

NTB Innenriks

KrF vil sikre varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak, heter det i resolusjonen «olje- og gassnasjonen må omstilles» som ble vedtatt på KrFs landsmøte lørdag.

Der heter det også blant annet at partiet skal sikre at det ikke åpnes for oljeleting i områder nordøst i Barentshavet. Partiet vil i tillegg gjennomgå petroleumsskattereglene ut fra hensynet til klima og klimarisiko, og vurdere endringer ut ifra dette.

Forslagene var lette å svelge for delegatene på landsmøtet. Som resolusjonskomiteens leder Erik Lunde flere ganger slo fast fra dirigentbordet: Dette er i tråd med KrFs politikk, så vi er positive til dette.

Forslagene fra KrFU var derimot vanskeligere å svelge. De tok til orde for å avskaffe leterefusjonsordningen, ikke åpne for videre oljeleting på norsk sokkel og ikke lyse ut ytterligere konsesjonsrunder – uten å få gehør for dette.

Landsmøtet ville heller ikke vedta de modererte utgavene av KrFUs forslag om å «betraktelig redusere» omfanget av framtidige konsesjonsrunder eller stille krav om samfunnsøkonomisk lønnsomhet når utvinningstillatelser tildeles gjennom TFO-ordningen.

Isteden vedtok partiet et punkt der det slås fast at partiet skal fremheve at kompetansen i oljebransjen er en ressurs som bør benyttes i klimavennlig omstilling.

(©NTB)